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Futbol: Süper Lig

30.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:11
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Samet ÇavuşMedipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Cemali Sertel), Mehmet Topal (Dk. 19 Azubuike), Mahmut Tekdemir (Dk. 84 Ravil Tagir), Deniz Türüç (Dk. 46 Crivelli), Aleksic (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Samet Çavuş

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Cemali Sertel), Mehmet Topal (Dk. 19 Azubuike), Mahmut Tekdemir (Dk. 84 Ravil Tagir), Deniz Türüç (Dk. 46 Crivelli), Aleksic (Dk. 75 Gulbrandsen), Junior Fernandes, Demba Ba

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 77 Akomadi), Ribeiro (Dk. 63 Muhammed Mert), Akintola (Dk. 58 Selim Ilgaz), Traore (Dk. 58 Sackey), Boupendza, Diouf (Dk. 63 Kamara)

Goller: Dk. 11 ve 57 Diouf, Dk. 21 Akintola (Penaltıdan), Dk. 42 (Penaltıdan) ve 68 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Kamara (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 32 Akintola (Atakaş Hatayspor), Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 67 Aleksic, Dk. 90 Junior Fernandes (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 5-1 yendi.

51. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Mahmut Tekdemir'in ara pasıyla Hatayspor ceza sahasında topla buluşan Cemali Sertel'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Diouf, sağ taraftan ceza sahasına giren Akintola'ya pasını attı ve altıpas önüne hareketlendi. Akintola'dan altıpas önünde pası alan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4

68. dakikada Hatayspor farkı 5'e yükseltti. Kamara çalımlarla Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ayağından açılan topu alan Boupendza, kaleci Mert Günok'u geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5

80. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e indirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Cemali Sertel'in son çizgiden altıpasa yerden çevirdiği topu Kamara, ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 1-5

Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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