Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

30.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:50
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner ÖzaralKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 63 Koomson), Hajradinovic (Dk. 75 Yasin Dülger), Yusuf Erdoğan (Dk. 63 Varga), Thelin (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 63 Koomson), Hajradinovic (Dk. 75 Yasin Dülger), Yusuf Erdoğan (Dk. 63 Varga), Thelin (Dk. 46 Hodzic)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo (Dk. 85 Attamah), Lennon (Dk. 74 Ramazan Civelek), Avramovski, Henrique (Dk. 85 Nurettin Korkmaz), Maglica (Dk. 62 İlhan Parlak)

Gol: Dk. 90+4 Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Luckassen, Dk. 55 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

71. dakikada Aytaç Kara'nın Muhar'a yaptığı baskıyla topu önünde bulan Hajradinovic, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Hodzic'in koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kontrol etti.

90+1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Hodzic'in savunmanın arkasına pasında sol çaprazda topla buluşan Varga'nın çıkardığı şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek'in soldan kullandığı kornerde altı pasın içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Uğur Demirok'un arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Kayseri ekibi, puanını 22 yaptı. Ligde 10. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 25 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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