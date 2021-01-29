Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Jefferson, Vetrih, Maxim, Mirallas, Dicko

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan, Babel

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan ceza alanına girer girmez vurdu kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Babel uzaklardan kaleyi düşündü ancak Günay Güvenç, gole izin vermedi.

14. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında Güray Vural kafayla indirdiği topu kontrol eden Dicko'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Muslera'nın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

22. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu, kaleci Muslera son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada ev sahibi takım hızlı atağa kalktı. Mirallas'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maxim köşeye vurdu, kaleci Muslera bir kez daha topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak