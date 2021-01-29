Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Futbol: Süper Lig

29.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:58
Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Jefferson, Vetrih, Maxim, Mirallas, DickoGalatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Emre...

Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Jefferson, Vetrih, Maxim, Mirallas, Dicko

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan, Babel

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan ceza alanına girer girmez vurdu kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Babel uzaklardan kaleyi düşündü ancak Günay Güvenç, gole izin vermedi.

14. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında Güray Vural kafayla indirdiği topu kontrol eden Dicko'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Muslera'nın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

22. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu, kaleci Muslera son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada ev sahibi takım hızlı atağa kalktı. Mirallas'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maxim köşeye vurdu, kaleci Muslera bir kez daha topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Güney Afrika
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 20:11:16. #1.14#
title