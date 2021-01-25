Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Süper Lig

25.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:58
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet KömürcüoğluFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 67 Sosa), Pelkas, Thiam (Dk. 85 Ademi), Samatta (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 67 Sosa), Pelkas, Thiam (Dk. 85 Ademi), Samatta (Dk. 79 Cisse)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah (Dk. 90 Ackah), Campanharo (Dk. 63 Maglica), Lennon (Dk. 46 İlhan Parlak), Avramovski, Henrique (Dk. 80 Emre Demir), Kanga (Dk. 46 Nurettin Korkmaz)

Goller: Dk. 20 Thiam, Dk. 52 Samatta, Dk. 86 Cisse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Valencia, Dk. 69 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 63 Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın şık ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumda bulunan Samatta'ya çıkardı. Samatta, topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

58. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Hes Kablo Kayserispor savunmasının hatasıyla penaltı noktası civarında topu önünde bulan Pelkas'ın şutunda top üstten auta çıktı.

64. dakikada Pelkas'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda top az farkla auta gitti.

66. dakikada Pelkas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sol ayağıyla uzak direğe plasesinde kaleci Doğan topu kornere çeldi.

86. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Oyuna 85. dakikada dahil olan Ademi'nin savunma arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Hande Erçel Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ali Şansalan Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rus Rusya Nijerya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 21:06:21. #1.15#
title