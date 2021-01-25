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Futbol: Süper Lig

25.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:08
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan DedeşAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, BabacarMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali Kaan Güneren, Sarlija, Erdi Dikmen, Pinto,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Babacar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali Kaan Güneren, Sarlija, Erdi Dikmen, Pinto, Lukasik, İbrahim Akdağ, Lobjanidze, Endri Çekiçi, Paintsil, Badji

Goller: Dk. 3 ve 28 Paintsil (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 İbrahim Akdağ, Dk. 39 Paintsil (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısını, konuk takım 2-1 önde tamamladı.

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. MKE Ankaragücü'nde İbrahim Akdağ orta alanda buluştuğu topu, sağdan koşu yapan Lobjanidze'ye çıkardı. Topla rakip ceza sahasına girdikten sonra arka direğe çıkardığı pasta Paintsil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

16. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Davidson'un yerden ortasına defanstan önce Babacar ayak koydu. Kaleci Korcan Çelikay'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

28. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze, rakip ceza sahasına girdi. Son çizgiye indikten sonra yaptığı ortaya Paintsil gelişine vurdu, top kaleci Marafona'yı da geçerek filelere gitti: 0-2

37. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Bakasetas ceza sahası dışında kaleye sert şut gönderdi. Defanstan dönen top ceza sahası yayı üzerinde Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih'in gelişene çektiği şutta meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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