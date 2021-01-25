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Futbol: Süper Lig

25.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:58
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil ÇetinKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, ThelinDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thelin

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 6 Hajradinovic, Dk. 17 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 5 Fajr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının biraz sağından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hajradinovic, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0

17. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda Anıl Koç kontrol etti. Anıl, topu penaltı noktasının biraz solundaki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Anıl Koç'un ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Samassa, topu çizgiye yakın bir noktada 2 hamlede kontrol etti.

Kasımpaşa, üstün oynadığı müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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