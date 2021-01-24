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Futbol: Süper Lig

24.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:12
Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Candaş ElbilGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan Özer, Muhammet DemirAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Candaş Elbil

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Gol: Dk. 30 Jefferson (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 18 Abdurrahman Canlı (Atakaş Hatayspor), Dk. 22 Maxim, Dk. 33 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 21. haftasındaki Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Jefferson'un ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Munir, meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan Boupendza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan Muhammet Demir'in ceza sahasına ortasında Jefferson, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

45+3. dakikada sol kanattan Akintola'nın pasında Boupendza, çalımlarının ardından ceza sahasında şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Akintola vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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