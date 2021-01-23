Çaykur Rizespor: 1-1

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İlker Takbak, Osman, Gökhan Bilir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR : Mert - Rafael (Dk. 35 - Muhammed Emin Dk. 84 Azubuike), Leo Duarte (Dk. 84 Mahmut), Epureanu, Hasan Ali (Dk. 84 Aleksic), Mehmet Topal, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen (Dk. 56 Demba Ba)ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer - Selim Ay, Onur Bulut (Dk. 88 Murat), Melnjak, Meriah, Donsah, Doğan Erdoğan, Sabo (Dk. 79 Alberk), Abdullah Durak (Dk. 73 Emir), Michalak, SamudioGOLLER: Dk. 49 Samudio (P) (Çaykur Rizespor) - Dk. 64 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir )SARI KARTLAR: Crivelli, Berkay, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Medipol Başakşehir) - Abdullah Durak, Doğan, Ersin Aka (Teknik Sorumlu) (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 24'e, Rizespor ise 25'e çıkardı.18'inci dakikada Berkay'ın solda pasını verdiği Crivelli'nin yerden şutu kalenin sağından auta çıktı.25'inci dakikada Hasan Ali'nin ortasında savunmadan seken topta Berkay'ın şutu Melnjak'tan döndü, devamında Mehmet Topal'ın şutunda Abdullah topu çizgiden çıkardı.35'inci dakikada Samudio'nun sol çaprazdan şutunda top auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.48'inci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içinde Michalak'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.49'uncu dakikada Samudio'nun kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 0-1.63'üncü dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında, Demba Ba kafasıyla topu arka direğe aşırttı. Crivelli'nin tamamlamak istediği pozisyonda top kaleci Zafer'de kaldı.64'üncü dakikada Mehmet Topal'ın uzaktan şutunda Abdullah Durak'a çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti: 1-1.90+1'inci dakikada Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk itirazları sonucu sarı kart gördü.90+3'üncü dakikada Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ersin Aka'ya da itirazlar nedeniyle hakem sarı kart gösterdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU