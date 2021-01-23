Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Süper Lig

23.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:58
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan BilirMedipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 35 Muhammed Emin Sarıkaya), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Meriah, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak, Michalak, Doğan Erdoğan, Donsah, Sabo, Samudio

Sarı kartlar: Dk. 28 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 32 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

18. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Berkay Özcan, sol kanattan bindiren Crivelli'ye pasını attı. Crivelli, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu attı, top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Berkay'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahası dışına çıktı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunda kaleye giden topu Abdullah Durak kale çizgisi önünde göğsüyle durdurdu ve ardından uzaklaştırdı.

35. dakika Çaykur Rizespor'un hızlı gelişen atağında, Melnjak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Samudio, rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Samudio, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Jennifer Lopez Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Cinayet Ak Parti Otomobil Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 20:00:16. #1.15#
title