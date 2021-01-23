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Futbol: Süper Lig

23.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:00
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Esat Sancaktar, Samet ÇiçekGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Piris da Motta, Furman, Candeias, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, SioTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat...

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çiçek

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Piris da Motta, Furman, Candeias, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Sio

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Abulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwakaeme, Djaniny

Gol: Dk. 36 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Soner Dikmen, Dk. 43 Furman (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

36. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'la verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye çektiği plase şutta top yandan auta gitti.

44. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin dar açıdan çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, üstüne gelen topu kontrol etti.

45+1. dakikada Flavio'nun ceza sahasının sağ çaprazında çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, topu kornere tokatladı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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