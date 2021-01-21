Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

21.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:10
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih MazlumMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Erdi Dikmen, Atakan Çankaya (Dk. 57 Atila Turan), Sarlija, Lukasik, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Alper Potuk), Lobjanidze, Endri Çekiçi (Dk. 79 Voca), Paintsil (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Erdi Dikmen, Atakan Çankaya (Dk. 57 Atila Turan), Sarlija, Lukasik, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Alper Potuk), Lobjanidze, Endri Çekiçi (Dk. 79 Voca), Paintsil (Dk. 65 Emre Güral), Badji (Dk. 79 Börven)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 80 Anıl Koç), Hajradinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin (Dk. 46 Varga)

Gol: Dk. 16 Hadergjonaj (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 24 Aytaç Kara, Dk. 32 Hodzic, Dk. 36 Brecka, Dk. 44 Yusuf Erdoğan, Dk. 80 Sadiku (Kasımpaşa) Dk. 45+3 Endri Çekiçi, Dk. 53 Atakan Çankaya, Dk. 71 Pinto, Dk. 90 Korcan Çelikay, 90+5 Emre Güral (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

67. dakikada Kasımpaşa'da ceza sahası içinde sol taraftan çizgiye inen Hadadi'nin içeriye attığı pasta Aytaç Kara altı pas çizgisinden meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

73 dakikada MKE Ankaragücü'nde Lobzhanidze'nin orta sahadan sürdüğü topla sağ kanattan ceza sahası girişinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

90+2. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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