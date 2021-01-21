Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Süper Lig

21.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:08
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner ÖzaralFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 38 Serhat Ahmetoğlu), Campi, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Koray Altınay (Dk. 53 Emre Çolak), Ndao (Dk. 77 Jimmy Durmaz), Ndiaye, Bertolacci, Borini, Sobiech (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 38 Serhat Ahmetoğlu), Campi, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Koray Altınay (Dk. 53 Emre Çolak), Ndao (Dk. 77 Jimmy Durmaz), Ndiaye, Bertolacci, Borini, Sobiech (Dk. 78 Mevlüt Erdinç)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Larin, Hutchinson (Dk. 74 Ljajic), Mensah (Dk. 71 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 71 Gökhan Töre), Aboubakar

Goller: Dk. 44 Aboubakar, Dk. 50 ve 70 Mensah, Dk. 66 Larin (Beşiktaş), Dk. 78 Borini (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 33 Hedenstad (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

50. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında topla buluşan Mensah, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası girişinde sol ayağıyla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2.

59. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan de Souza'nın vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

64. dakikada Mensah'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

65. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci gole izin vermedi.

66. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Larin'in Rıdvan Yılmaz'a pasıyla başlayan atakta soldan ceza sahasına giren Rıdvan, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Larin'in vuruşunda top filelerle buluştu: 0-3.

70. dakikada Beşiktaş'ın 4. golü geldi. Mensah sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve topu Aboubakar'a verdi. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda kaleciden dönen topu Mensah tamamladı: 0-4.

78. dakikada Fatih Karagümrük'ün golü geldi. Rosier'in ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem direkt penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Sarıgül
Magazin Cemre Kemer Demet Akalın Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 18:13:29. #1.15#
title