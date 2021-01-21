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Futbol: Süper Lig

21.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:04
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Candaş ElbilBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, Ricardo GomesAytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih...

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, Ricardo Gomes

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar

Gol: Dk. 31 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk.13 Schwechlen, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 32 Davidson, Dk. 42 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

24. dakikada sağ kanattan gelen Chahechouhe, meşin yuvarlağı Ricardo Gomes'e doğru gönderdi ancak kaleci Marafona topu kontrol etti.

31. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç kale direğinin arkasına gönderdiği topa Emrah Başsan bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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