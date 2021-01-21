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Futbol: Süper Lig

21.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:00
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner ÖzaralFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 38 Serhat Ahmetoğlu), Campi, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Ndao, Ndiaye, Bertolacci, Borini, Sobiech

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Larin, Hutchinson, Mensah, N'Koudou, Aboubakar

Gol: Dk. 44 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 33 Hedenstad (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini, soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topun sahibi oldu.

42. dakikada de Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar, rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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