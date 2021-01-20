Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda Turan, Babel

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet Özkal, Leismann, Bergdich, Murawski, Dossevi, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 8 Emre Akbaba, Dk. 17 Feghouli, Dk. 45+1 Donk (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 6 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 32 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

3. dakikada Babel'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, yerden giden top yandan auta çıktı.

7. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

8. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Feghouli'nin ara pasında ceza sahasına hareketlenen Belhanda, sol çaprazda son anda yatarak topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Uygun durumdaki Emre Akbaba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

17. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ortasında altıpas önündeki Babel topu kontrol etti. Kaleye sırtı dönük olan Hollandalı futbolcunun dönmesine izin vermeyen Leismann'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Feghouli'ye geldi. Cezayirli oyuncu, bekletmeden düzgün bir şut çıkardı ve topu uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

35. dakikada Sagal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Recep Niyaz, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda zamanında çıkan Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde savunmadaki Recep Niyaz'ın uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazanarak altıpasa düştü. Pozisyonu iyi takip eden Donk, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Pantilimon'un sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay