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Futbol: Süper Lig

20.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:07
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Ramazan Keleş, Aleks Taşçıoğlu, Hakan YemişkenAtakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Sackey, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Boupendza, Akintola, DioufYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Acquah,...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Yemişken

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Sackey, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Acquah, Ndyishimiye, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut

Sarı kartlar: Dk.39, Acquah, Dk.45+2 Hadebe (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada Hatayspor kalecisi Akın Alkan'ın pasında araya giren Umut Bulut'un altıpas içinde çektiği şutta top dışarı çıktı.

22. dakikada sağ kanattan kullanılan taş atışında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Boupendza'nın çektiği şutta top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

25. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boupendza'nın çektiği şutu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

37. dakikada konuk ekip Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan içeriye yapılan ortada topa arka direkte Ndyishimiye kafayı vurdu, ancak çizgi üzerinde topa müdahale eden Mesut Çaytemel mutlak golü engelledi.

43. dakikada sol kanattan ceza sahası dışından Mesut Çaytemel'in çektiği sert vuruşu kaleci Ertaç Özbir uzanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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