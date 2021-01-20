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Futbol: Süper Lig

20.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:59
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa SönmezÇaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Doğan Erdoğan, Fernando, Samudio, SkodaGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Doğan Erdoğan, Fernando, Samudio, Skoda

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Maxim, Mirallas (Dk.29 Furkan Soyalp), Kozulj, Kenan Özer, Muhammet Demir

Gol: Dk.42 Skoda (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk.29 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK maçının ilk yarısını yeşil-mavili ekip 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Maxim'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Kenan Özer'in düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

21. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Fernando'nun soldan ceza sahası içerisine ortasında Melnjak topu boş pozisyonda Abdullah Durak'a indirdi. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

32. dakikada kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle maçın hakemi Halis Özkahya, karşılaşmanın kırmızı topla devam etmesine karar verdi.

42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan Fernando'nun ceza sahası içerisine ortasında Doğan Erdoğan göğsü ile topu boş pozisyondaki Skoda'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yerden seken topa bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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