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Futbol: Süper Lig

19.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:04
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa SarvanlarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 27 Flavio), Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets

Gol: Dk. 21 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ömer Ali Şahiner, Dk. 35 Cikalleshi, Dk. 45 Diomande (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

3. dakikada sol kanattan atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor'da Barış Yardımcı'nın ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

16. dakikada Ekuban'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme'nin gelişine vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin sağından dışarıya çıktı.

22. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı takip eden Nwakaeme, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

26. dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ve sedye ile sahadan ayrılan genç futbolcunun yerine Flavio oyuna girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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