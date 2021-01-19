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Futbol: Süper Lig

19.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:01
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Burak Şeker, Mehmet Can Hanoğlu, Murat Engin GözütokGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Tripic, Zulj, Cherif NdiayeGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Piris da Motta,...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Can Hanoğlu, Murat Engin Gözütok

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Tripic, Zulj, Cherif Ndiaye

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Piris da Motta, Halil İbrahim Pehlivan, Murat Yıldırım, Soner Dikmen, Polomat, Sami Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş)

Goller: Dk. 25 Zulj, Dk. 45 Cherif Ndiaye, Dk. 45+2 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 14 Titi (Göztepe), Dk. 21 Murat Yıldırım, Dk. 22 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karrşılaşmanın 9. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

13. dakikada sol kanattan yapılan ortada İlker Karakaş'ın şutunda top yandan auta gitti.

18. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Zulj kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Halil Akbunar'ın şutunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

45. dakikada Göztepe skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan Halil'in ortasında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Piris da Motta'nın verdiği geri pasta araya giren Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayıp topu filelere gönderdi: 3-0.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Ünal Karaman, müsabakayı tribünden takip etti.

Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 3-0 galip tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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