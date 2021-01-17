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Futbol: Süper Lig

17.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:36
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih MazlumYukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Murawski, Recep Niyaz, Dossevi, Sacko, Sagal, MesanovicAtakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel,...

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Murawski, Recep Niyaz, Dossevi, Sacko, Sagal, Mesanovic

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Sarı kartlar: Dk. 33 Billong, Dk. 36 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

4. dakikada Denizlispor'da Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Akın Alkan topu önledi.

16. dakikada sağ kanattan Sacko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dossevi'nin şutunda, kaleci Akın Alkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

34. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Recep Niyaz, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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