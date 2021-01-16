Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Futbol: Süper Lig

16.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:14
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim BozbeyMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Duarte), Aleksic, Crivelli, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 90+5 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kone), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare

Goller: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Epureanu, Dk. 90+6 Mahmut Tekdemir (yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 33 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçı 1-1 sona erdi.

52. dakikada Medipol Başakşehir, Sivasspor ceza sahasının dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Robin Yalçın topa ayak koydu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sivasspor ceza yayı önünde topla buluşan Demba Ba, Deniz Türüç'ün önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Deniz'in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, topu yumruklarıyla çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir Prens William
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 18:20:06. #1.14#
title