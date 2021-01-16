Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Futbol: Süper Lig

16.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:56
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim BozbeyMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli, Demba BaDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 33 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

11. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic, ön direğe yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba gelişine vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

14. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aleksic, penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'ya yerden pasını attı, Senegalli oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Medipol Başkaşehir öne geçti. Sivasspor kalecisi Ali Vural Şaşal'ın topu iki kez eline alması sebebiyle Medipol Başakşehir, rakip ceza sahası içinden çift vuruş kazandı. Deniz'in dokunduğu topa Aleksic sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

42. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Rafael'den topu kapan Gradel sol taraftan ön direğe ortasını gönderdi. Hakan Arslan zor pozisyonda topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Kim Kardashian Seren Serengil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Abdullah Avcı Stjepan Tomas Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kaza Ankara Instagram Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 17:00:34. #1.15#
title