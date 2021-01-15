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Futbol: Süper Lig

15.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:08
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Osman Gökhan BilirGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Candeias, Piris da Motta, Furman, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen, SioFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Ndao, Biglia,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Candeias, Piris da Motta, Furman, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen, Sio

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Ndao, Biglia, Ndiaye, Borini, Bertolacci, Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 22 Biglia (Penaltıdan), Ndao (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sio, 45+2 Mustafa Kaplan (Teknik direktör) (Gençlerbirliği), 45+2 Balkovec (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 19. haftasında açılış maçında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

20. dakikada Gençlerbirliği'nde Piris da Motta'nın Borini'ye yaptığı faule hakem Ali Şansalan, ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi. VAR incelemesi sonucunda faulün ceza sahası içinde olduğu tespit edildi ve penaltı kararı verildi.

22. dakikada penaltıyı kullanan Biglia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye, rakip yarı sahanın ortasından topu Toure'den kaparak, meşin yuvarlağı Ndao'ya attı. Sağdan ceza sahasına giren Ndao, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

41. dakikada Candeias'ın sağ kanatta yaptığı ortaya kale sahasının önünde Furman'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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