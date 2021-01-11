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Futbol: Süper Lig

11.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:18
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Ceyhun SesigüzelBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal (Dk. 29 Donald), Emrah Başsan, Obertan (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal (Dk. 29 Donald), Emrah Başsan, Obertan (Dk. 45+1 Brahim Darri), Novikovas, Ricardo Gomes

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam

Gol: Dk. 45+5 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45+5 Caner Erkin (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında, Novikovas'ın dar açıdan vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

39. dakikada sağ kanattan gelen Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda, top direğinin üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada hızlı çıkan sarı-lacivertli ekip, topu ceza sahasındaki Thiam'a gönderdi. Bu futbolcunun savunma oyuncusu ve kaleciyi geçerek sağ çaprazdan vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

45+5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Emrah Başsan'ın orta sahada kaptırdığı topla çıkan sarı-lacivertli ekipte, ceza sahası içinde Pelkas'ın pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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