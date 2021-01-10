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Futbol: Süper Lig

10.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:04
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenAtakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, BoupendzaBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal,...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Boupendza

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal, Aboubakar

Sarı kartlar: Dk. 44 Aabid, Dk. 44 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Goller: Dk. 6 Aboubakar, Dk. 41 Larin (Beşiktaş), Dk. 7, Dk. 23 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.

15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1.

33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.

Müsabakanın ilk yarısı, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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