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Futbol: Süper Lig

10.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:34
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan DedeşMKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija (Dk. 77 Cebrail Karayel), Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse (Dk. 56 Voca), Lukasik (Dk. 80 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 56 Şahverdi Çetin), Borven (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija (Dk. 77 Cebrail Karayel), Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse (Dk. 56 Voca), Lukasik (Dk. 80 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 56 Şahverdi Çetin), Borven (Dk. 56 Paintsil), Bolingi

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Berkay Özcan), Visca (Dk. 86 Mehmet Topal), Chadli (Dk. 35 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 76 Crivelli), Gulbrandsen (Dk. 46 Demba Ba)

Goller: Dk. 17 Visca, Dk. 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Endri Çekici (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 45 Atacan Rıdvan Çankaya, Dk. 48 Atila Turan (MKE Ankaragücü), Dk. 45 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Rafael, 90+4 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

53. dakikada ???????Rafael'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top solda auta gitti.

56. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Deniz Türüç, rakip yarı sahanın sağ ortasından kullandığı serbest vuruşu ceza sahasına ortaladı. Karambolde Atakan Rıdvan Çankaya'dan seken top kale sahasının içinde Demba Ba'nın önünde kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Demba Ba, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

78. dakikada Crivelli'nin soldan yaptığı ortaya ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

84. dakikada Orkan Çınar'ın ara pasıyla Paintsil, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Paintsil'in vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu ayaklarıyla kurtararak kornere gönderdi.

Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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