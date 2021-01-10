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Futbol: Süper Lig

10.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:12
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan DedeşMKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse, Lukasik, Endri Çekiçi, Borven, BolingiMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali...

Stat: Eryaman

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse, Lukasik, Endri Çekiçi, Borven, Bolingi

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli (Dk. 35 Aleksic), Deniz Türüç, Gulbrandsen

Goller: Dk. 17 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Endri Çekici (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 45 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Dk. 45 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

7. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta kaleci Friedrich, topu sol direk dibinden tokatlayarak kurtardı ve meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Soldan ceza sahasında topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

19. dakikada Sarlija'nın ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde Lobjanidze buluştu. Bu oyuncunun kaleye doğru gönderdiği topu çizginin önünde Ponck uzaklaştırdı.

20. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertlilerin, ceza sahasının sol dışından aut çizgisinin biraz gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Endri Çekiçi geçti. Bu oyuncunun yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

40. dakikada Atila Turan, sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten kornere yolladı.

İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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