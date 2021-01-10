Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem HanoğluÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan, Samudio, Fernando, Tunay Torun, SkodaYukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet Özkal,...
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan, Samudio, Fernando, Tunay Torun, Skoda
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet Özkal, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Gol: Dk. 9 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor), Dk. 39 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçta Yukatel Denizlispor, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada kazanılan faul atışında, sol taraftan Tunay Torun'un ceza sahası arka direğine ortasında, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
9. dakikada savunmanın ceza sahası içerisinde uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Rodallega'nın penaltı noktası üzerinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega, ceza sahası içi sağ çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
32. dakikada Sagal'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu kornere çeldi.
35. dakikada ceza sahası içerisinde Moroziuk'un uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktasında kontrol eden Rodallega'nın vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
43. dakikada Moroziuk'un defansın arkasına aşırtma pasına hareketlenen Skoda'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı