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Futbol: Süper Lig

10.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:41
Futbol: Süper Lig

Stat: KocaeliHakemler: Serkan Tokat, Abdullah Bora Özkara, Kamil ÇetinFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Bertolacci (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Serkan Tokat, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Bertolacci (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç (Dk. 77 Sobiech)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Guilherme (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Oğuz Kaan Güçtekin, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 56 Daci), Milosevic (Dk. 76 Bytyqi), Cikalleshi (Dk. 76 Musa Çağıran), Kravets

Goller: Dk. 66 Bertolacci, Dk. 81 Ndiaye (Fatih Karagümrük), Dk. 84 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 86 Fatih Kuruçuk, Dk. 87 Ndao, Dk. 88 Ndiaye (Fatih Karagümrük), Dk. 88 Ahmet Çalık, Dk. 90+1 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

46. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Hedenstad'ın şutunu rakip takım savunma oyuncusu kayarak uzaklaştırdı.

50. dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Borini'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Fatih Karagümrük öne geçti. Ndao'nun sağdan ortasında Bertolacci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

74. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Borini'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Jevtovic'in hatalı pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ndiaye'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

84. dakikada Konyaspor'un golü geldi. Bytyqi'nin soldan yaptığı ortada altıpas önünde Jevtovic'in kafa vuruşunda yerden de seken top sağ köşeden ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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