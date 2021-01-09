Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa SönmezHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo, Ackah, İlhan Parlak, Avramovski, Lennon, AlibecYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Sönmez
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo, Ackah, İlhan Parlak, Avramovski, Lennon, Alibec
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz, Acquah, Adem Büyük, Tetteh (Dk. 35 Umut Bulut), Fofana, Kubilay Kanatsızkuş
Gol: Dk. 10 Semih Kaya (kendi kalesine) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 8 Semih Kaya (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
8. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza alanına girmeye çalışan Alibec'e, Semih Kaya'nın müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.
9. dakikada Hes Kablo Kayserispor penaltı atışından yararlanamadı. Alibec'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.
10. dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
21. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Alibec'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kurtardı.
39. dakikada Ahmed Ildiz rakip yarı sahada serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
40. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında ceza sahasına içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya