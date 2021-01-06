Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Futbol: Süper Lig

06.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:07
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil ÇetinGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Mustafa Hüseyin Seyhan), Sefa Yılmaz (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Ayite (Dk. 72 Furman), Sio (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Mustafa Hüseyin Seyhan), Sefa Yılmaz (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Ayite (Dk. 72 Furman), Sio (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong (Dk. 62 Soner Örnek), Pablo Santos, Katranis (Dk. 62 Mesut Çaytemel), Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 45+2 Akın Alkan), Akintola, Boupendza, Diouf (Dk. 38 Selim Ilgaz)

Goller: Dk. 25 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+3 ve 54 Piris da Motta (Penaltılardan), Dk. 84 Sio (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 43 Munir (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Johansson, Dk. 49 Soner Dikmen, Dk. 72 Ayite, Dk. 82 Candeias, Dk. 85 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 33 Pablo Santos, Dk. 45+1 Akintola (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

48. dakikada Sio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.

49. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasında topla buluşan Sio'nun ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Akın Alkan gole izin vermedi.

52. dakikada hakem Yasin Kol, Katranis'in ceza sahasında Piris da Motta'ya yaptığı müdahale sonrası Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi.

54. dakikada beyaz noktaya gelen Piris da Motta, penaltı vuruşunda yine hata yapmadı ve topu bir kez daha filelere gönderdi: 2-1.

67. dakikada Candeias'ın ortasında, Sefa Yılmaz'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte boşta kalan Soner Örnek'in kafa vuruşu sonrası kaleci Nordfeldt topu kornere gönderdi.

80. dakikada Candeias'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Johansson'un şutunda, Akın Alkan golü önledi.

84. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Sefa Yılmaz'ın ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Sio ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 18:10:37. #1.14#
title