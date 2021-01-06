Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Mustafa Hüseyin Seyhan), Sefa Yılmaz (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Ayite (Dk. 72 Furman), Sio (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong (Dk. 62 Soner Örnek), Pablo Santos, Katranis (Dk. 62 Mesut Çaytemel), Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 45+2 Akın Alkan), Akintola, Boupendza, Diouf (Dk. 38 Selim Ilgaz)

Goller: Dk. 25 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+3 ve 54 Piris da Motta (Penaltılardan), Dk. 84 Sio (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 43 Munir (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Johansson, Dk. 49 Soner Dikmen, Dk. 72 Ayite, Dk. 82 Candeias, Dk. 85 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 33 Pablo Santos, Dk. 45+1 Akintola (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

48. dakikada Sio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.

49. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasında topla buluşan Sio'nun ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Akın Alkan gole izin vermedi.

52. dakikada hakem Yasin Kol, Katranis'in ceza sahasında Piris da Motta'ya yaptığı müdahale sonrası Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi.

54. dakikada beyaz noktaya gelen Piris da Motta, penaltı vuruşunda yine hata yapmadı ve topu bir kez daha filelere gönderdi: 2-1.

67. dakikada Candeias'ın ortasında, Sefa Yılmaz'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte boşta kalan Soner Örnek'in kafa vuruşu sonrası kaleci Nordfeldt topu kornere gönderdi.

80. dakikada Candeias'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Johansson'un şutunda, Akın Alkan golü önledi.

84. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Sefa Yılmaz'ın ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Sio ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar