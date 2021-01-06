Futbol: Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 81 Kamil Ahmet Çörekçi), Ekuban (Dk. 86 Afobe), Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Pereira), Nwakaeme, Djaniny (Dk.
Stat: Medical Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 81 Kamil Ahmet Çörekçi), Ekuban (Dk. 86 Afobe), Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Pereira), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 72 Flavio)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic (Dk. 87 Beykan Şimşek), Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 46 Burekovic), Nwobodo, Soner Aydoğdu, Ndiaye, Napoleoni (Dk. 81 Burak Süleyman), Halil Akbunar, Ideye
Gol: Dk. 28 Ekuban (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Hosseini (Trabzonspor) Dk. 18 Berkan Emir, Dk. 59 Atınç Nukan, Dk. 85 Nwobodo (Göztepe)
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 1-0 yendi.
50. dakikada soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.
63. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin şutuda, kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza yayı hemen gerisinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.
71. dakikada Nwobodo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topun sahibi oldu.
74. dakikada orta alandan taşıdığı top ile ceza alanına giren Ekuban'ın karşı karşıya şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla tehlikeyi önledi.
80. dakikada Soner Aydoğdu'nu pasında, ceza alanı sol tarafından Napoleoni'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.
90+1. dakikada Soner Aydoğdu'nun ortasında, ceza alanı içinde Aide'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç