Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Futbol: Süper Lig

06.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:59
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, GulbrandsenBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, Gulbrandsen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Emrah Başsan, Donald, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes

Gol: Dk. 40 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısını ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı korneri Novikovas kullandı. Altıpas önünde Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu, kaleci Volkan soluna gelen topu uzandı ve kontrol etti.

28. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım şutunu çekti, kaleci Farnolle zorlanmadan topu kontrol etti.

40. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Epureanu'nun önünde kaldı. Bu oyuncun sert vuruşunda kaleci Farnolle'den dönen topu kale önünde Gulbrandsen kafa ile ağlara yolladı: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Türk Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 17:02:34. #1.14#
title