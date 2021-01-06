Futbol: Süper Lig
Stat: EryamanHakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil ÇetinGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Candeias, Ayite, SioAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Candeias, Ayite, Sio
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 45+2 Akın Alkan), Akintola, Boupendza, Diouf (Dk. 38 Selim Ilgaz)
Goller: Dk. 25 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+3 Piris da Motta (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 43 Munir (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Johansson (Gençlerbirliği), Dk. 33 Pablo Santos, Dk. 45+1 Akintola (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 17. haftasındaki Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
6. dakikada Traore'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta yerden giden top az farkla yandan dışarı çıktı.
17. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa Piris da Motta ceza yayında gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
25. dakikada konuk ekip, Boupendza'nın şık golüyle öne geçti. Ceza yayının gerisinde Boupendza'nın önünde seken topa sol ayağının üzeriyle yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.
34. dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta, Sio topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından Sio'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
43. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Yasin Kol, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir'e, ceza sahasında Arda Kızıldağ'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi.
45+3. dakikada Piris da Motta'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar