Futbol: Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, DjaninyGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Nwobodo,...
Stat: Medical Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Ndiaye, Napoleoni, Halil Akbunar, Ideye
Gol: Dk. 28 Ekuban (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Hosseini (Trabzonspor) Dk. 18 Berkan Emir (Göztepe)
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
2. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışı sağ çaprazında önünde bulan Ekuban'ın düzgün vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Berkan Emir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önüne düştü. Müsait durumdaki bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
19. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ndiaye'nin ters kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, tehlikeyi önledi.
26. dakikada Baker'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
28. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Marlon'un pasında soldan hızla ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in içeriye çıkardığı topu Abdulkadir Ömür tamamlamak istedi. Direkten dönen meşin yuvarlığı bu kez Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0
31. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın yatarak kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
Kalan dakikalarda da gol olmayınca ilk yarı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç