Futbol: Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Özgür Ertemİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Shengelia, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic (Dk. 72 Uğur Demirok), Daci (Dk. 87 Musa Çağıran), Milosevic (Dk.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Özgür Ertem
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Shengelia, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic (Dk. 72 Uğur Demirok), Daci (Dk. 87 Musa Çağıran), Milosevic (Dk. 58 Hadziahmetovic), Chikalleshi (Dk. 58 Kravets)
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Luyindama (Dk. 85 Babel), Donk (Dk. 90 Kerem Aktürkoğlu), Saracci (Dk. 68 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Ömer Bayram (Dk. 68 Emin Bayram), Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne
Goller: Dk. 41, Dk. 46 Daci, Dk. 82 Uğur Demirok (Penaltıdan), 90+2 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45+2, Dk. 77 Diagne (Penaltıdan), 90+4 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 77 İsmail Kartal (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Jevtovic, Dk. 77 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 39 Ömer Bayram, Dk. 45 Donk (Galatasaray)
Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 4-3 yendi.
46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ortasında, Daci'nin ceza sahası içinde gelişine vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1.
75. dakikada Guilherme'nin ceza sahasında Linnes'e müdahalesinde hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunda Sehic topu kurtardı ancak hakem kalecinin çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı.
77. dakikada penaltı için topun başına ikinci defa geçen Diagne'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
82. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Luyindama'nın Abdülkerim Bardakçı'ya yaptığı hareket için hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Demirok'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.
90+2 ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengeli'anın sağ kanattan vuruşunda topla buluşan Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2
90+4. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza yayı üzerinde Babel'in sert şutu kaleci Sehic'ten dönerken, pozisyonu takip eden Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-3.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm