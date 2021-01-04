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Futbol: Süper Lig

04.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:59
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal YılmazKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Alan, Anıl Koç, HodzicFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Alan, Anıl Koç, Hodzic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam

Goller: Dk. 14 ve 45+1 Thiam (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında, altıpasın önünde Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

45+1. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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