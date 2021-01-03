Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, İsmail ŞencanÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı, Donsah, Baiano, Samudio, Fernando, Tunay Torun, SkodaGençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Arda Kızıldağ, Angelo, Polomat, Motta, Soner Dikmen, Candeias,...
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı, Donsah, Baiano, Samudio, Fernando, Tunay Torun, Skoda
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Arda Kızıldağ, Angelo, Polomat, Motta, Soner Dikmen, Candeias, Sefa Yılmaz, Furman, Sio
Gol: Dk. 8 Skoda (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Meriah, Dk. 41 Fernando, Dk. 45+1 Talbi (Çaykur Rizespor) Dk. 38 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)
Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği önünde ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
4. dakikada Fernando'nun soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert ortasında, defans oyuncusundan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
6. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Soner Dikmen'in vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
8. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sağ taraftan iki kişiyi çalımlayan Moruziuk'un ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda, savunma topa ayak koydu. Skoda önünde kalan meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.
18. dakikada sağ taraftan Moruziuk'un defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Skoda'nın caza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Nordfeldt, ayakları ile yatarak topu çelmeyi başardı.
32. dakikada sağdanSkoda'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte Tunay Torun şutunu çekerken, filelere gitmekte olan topu defansta Arda Kızıldağ kornere çeldi.
37. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı