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Futbol: Süper Lig

02.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:00
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Kısal, İbrahim BozbeyAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Dioufİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme,...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Shengelia, Hadziahmetovic, Jevtovic, Daci, Cikalleshi, Kravets

Goller: Dk. 32 Kravets (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 43 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk.10 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 41 Daci (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 45+1 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 16. haftasında yapılan Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

3. dakikada Hatayspor, Abdulkerim'in yaptığı faul sonucu ceza sahasının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Aabid'in ortasında Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

9. dakikada Konyaspor'da sol kanattan Daci'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic'in kaleye çektiği şutu kaleci Munir, iki hamlede uzaklaştırdı.

13. dakikada konuk ekibin ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Shegelia'nın çektiği şutta top kale direği yanından az farkla auta gitti.

24. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde Diouf'un yaptığı topuk pasında topu alan Boupendza meşin yuvarlığı kaleye gönderdi, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı topu köşeden çıkarttı.

32. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan yapılan ortada Skubic topu sağdan kafayla içeri gönderdi. Topla buluşan Kravets, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

43. dakika Hatayspor eşitliği yakaladı. Boupendza ceza sahası çizgisi üstünde çektiği etkili şutta meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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