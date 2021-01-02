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Futbol: Süper Lig

02.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:00
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salih MazlumMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 30 Erdi Dikmen), Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Lobjanidze, Voca, Lukasik, Paintsil, Endri Çekiçi, Bolingi

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Fofana, Ndayishimiye, Ahmed Ildız, Olcay Şahan, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut

Goller: Dk. 3 Lukasik, Dk. 37 Paintsil (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 14 Olcay Şahan (Yeni Malatyaspor), Dk. 19 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye inan Paintsil, topu içeriye çevirdi. Kaleci Ertaç Özbir'in topa müdahalesine rağmen Lukasik, kale sahasının içinde meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncu, altı pasın içinden topu ağlara yolladı: 1-0.

7. dakika Endri Çekiçi'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Paintsil'in vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'in kucağına kaldı.

24. daikada Olcay Şahan'ın pasıyla ceza yayının üzerinde topla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından auta gitti.

35. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasında Paintsil'e yaptığı hareket sonrası hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararı verdi. 37. dakikada penaltıyı kullanan Paintsil, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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