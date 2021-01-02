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Futbol: Süper Lig

02.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:50
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet ÇiçekBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Schwechlen, Kaan Kanak, Donald, Osman Çelik, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo GomesGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji,...

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Schwechlen, Kaan Kanak, Donald, Osman Çelik, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Vetrih, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Dicko

Sarı kartlar: Dk. 11 Mirallas, Dk. 45+1 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 14 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

18. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında, ön direkte yükselen Teikeu'nun kafa vuruşunda, top uzak direkten döndü.

45+2. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Schwechlen'in müsait pozisyonda kafa vuruşunda, topu auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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