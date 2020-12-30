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Futbol: Süper Lig

30.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:10
Futbol: Süper Lig

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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