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Futbol: Süper Lig

28.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:59
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba, Ghezzal, Mensah, N'Koudou, Güven YalçınDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba, Ghezzal, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare

Gol: Dk. 18 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hakan Arslan (İlk yarı bittikten sonra)

Sarı kart: Dk. 42 N'Koudou (Beşiktaş)

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlı takım 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada sağdan yapılan ortada Rosier'in uzaklaştırmak istediği top Beşiktaş ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta topla buluşan Gradel'in sert şutunda kaleci Ersin, başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı çeldi. Beşiktaş savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

17. dakikada Necip Uysal'ın uzun pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Atiba'nın şutunda, kaleci Samassa iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Beşikta öne geçti. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında altıpasta topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Hakan Arslan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza alanına girdiği anda yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

33. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakika içinde N'Koudou'nun sol kanatta yerden pası sonrası altıpas önünde topla buluşan Mensah'ın kötü vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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