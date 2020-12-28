Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Süper Lig

28.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:14
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Toure, Mustafa Çeçenoğlu, Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Berat Özdemir, Ayite, SioHes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Aziz Eraltay,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Toure, Mustafa Çeçenoğlu, Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Berat Özdemir, Ayite, Sio

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Aziz Eraltay, Ackah, Campanharo, Manzala, Emre Demir, Henrique, Kanga

Gol: Dk. 31 Kanga (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 39 Candeias (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ackah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 44 Motta (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

14. dakikada Emre Demir'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Nordfeldt topun sahibi oldu.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Ackah ile hızlı atağa kalkan Hes Kablo Kayserispor'da Emre Demir'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kanga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Candeias, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

44. dakikadaki Hes Kablo Kayserispor atağında çizgiden içeri çevrilen topa yakın Emre yakın mesafeden vurdu ancak top kaleciden döndü. Pozisyonun devamında kale önünde yaşanan karambolden Gençlerbirliği savunması topu çıkardı. Ardından Campanharo'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe sonra da kale çizgisine çarpıp oyun alanına döndü.

İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Akif Ersoy Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Fahriye Evcen Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Domagoj Vida Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:33:28. #1.14#
title