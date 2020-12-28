Futbol: Süper Lig
Stat: EryamanHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Toure, Mustafa Çeçenoğlu, Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Berat Özdemir, Ayite, SioHes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Aziz Eraltay,...
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Toure, Mustafa Çeçenoğlu, Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Berat Özdemir, Ayite, Sio
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Aziz Eraltay, Ackah, Campanharo, Manzala, Emre Demir, Henrique, Kanga
Gol: Dk. 31 Kanga (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 39 Candeias (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 29 Ackah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 44 Motta (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
14. dakikada Emre Demir'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Nordfeldt topun sahibi oldu.
31. dakikada konuk ekip öne geçti. Ackah ile hızlı atağa kalkan Hes Kablo Kayserispor'da Emre Demir'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kanga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
39. dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Candeias, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
44. dakikadaki Hes Kablo Kayserispor atağında çizgiden içeri çevrilen topa yakın Emre yakın mesafeden vurdu ancak top kaleciden döndü. Pozisyonun devamında kale önünde yaşanan karambolden Gençlerbirliği savunması topu çıkardı. Ardından Campanharo'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe sonra da kale çizgisine çarpıp oyun alanına döndü.
İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu