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Futbol: Süper Lig

27.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:09
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş ElbilYukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Varela, Özer Özdemir, Aissati, RodallegaMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija,...

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Varela, Özer Özdemir, Aissati, Rodallega

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca, Endri Çekiçi, Paintsil, Bolingi

Goller: Dk. 21 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 2 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

19. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.

21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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