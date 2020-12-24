Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Süper Lig

24.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:14
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Samet ÇiçekHes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Lennon, Campanharo, Pedro Henrique, Kangaİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık,...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Lennon, Campanharo, Pedro Henrique, Kanga

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Jevtovic, Milosevic, Daci, Shengelia, Hadziahmetovic

Gol: Dk. 45+1 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk.19 Ahmet Çalık, Dk. 45+1 Jevtovic ve İsmail Kartal (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk yarısını ev sahibi takım, 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Campanharo'nun sert vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi.

29. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

37. dakikada sağ taraftan Campanharo'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde oluşan karambolde Pedro Henrique'nin kafasından seken top direkten döndü.

44. dakikada Campanharo'nun kullandığı kornerde top son olarak Sapunaru'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

45+1. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un ortasında ön direğe doğru hareketlenen Kvrzic, Jevtovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Tandoğan Seren Serengil Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:49:15. #1.15#
title