Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Caner Erkin, Thiam, Ademi

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Aleksic, Chadli, Crivelli

Goller: Dk. 6 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 45+2 Nazım Sangare (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 12 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest atışta Epureanu'nun arka direğe aşırdığı topa Skrtel ayak koydu. Direkten dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

25. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın yumrukladığı top, ceza sahası dışında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Thiam'dan dönen meşin yuvarlak bir kez daha İrfan Can'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta top üstten auta çıktı.

27. dakikada Caner Erkin'in sağdan içeriye çevirdiği topa altıpasın içinde Thiam ayak koydu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta İrfan Can Kahveci süratle getirdiği topla sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Caner Erkin'in soldan ortasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak istediği top altıpasın sağında Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan