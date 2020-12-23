Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar BirinciAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, BabacarYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez,...
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Babacar
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Olcay Şahan, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut
Gol: Dk. 33 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hafez'in şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.
17. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.
33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topu kazanan Efecan Karaca'nın derinlemesine pasında Babacar, meşin yuvarlağı kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ çaprazdan çektiği şutta top filelerle buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt