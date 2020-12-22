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Futbol: Süper Lig

22.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:03
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet ÇavuşGalatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, DiagneGöztepe: Megyeri, Gassama, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın...

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Diagne

Göztepe: Megyeri, Gassama, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Tripic, Ndiaye

Goller: Dk. 4 Emre Kılınç, Dk. 12 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 14 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Diagne'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Megyeri'den döndü. Ceza sahası içinde sol çaprazdaki Emre Kılınç, gelen topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0

6. dakikada şık paslaşmalarla gelen Galatasaray'da top son olarak ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Bu oyuncunun bir rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Megyeri kornere çeldi.

9. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ortaladığı topu arka direkteki Arda Turan kafayla indirdi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda vole vuran Belhanda, topu yandan auta attı.

12. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Donk'un kendi sahasından uzun mesafeli pasında savunmanın arkasına sarkan Arda Turan, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

14. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Saracchi'nin sol kanatta kaptırdığı top son olarak Halil Akbunar'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Soner Aydoğdu şık bir şekilde vurdu. Arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

23. dakikada sağ kanattan, ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Berkan Emir kullandı. Berkan'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Okan, ön direkte son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasından çıkardığı şutta savunmadan seken top, kaleci Okan'da kaldı.

34. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu topu kaleci Megyeri son anda soluna uzanarak çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Arda Turan'ın vuruşunda da Megyeri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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