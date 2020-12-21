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Futbol: Süper Lig

21.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:08
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayıkİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode

Süper Lig'in 13. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden çektiği şutta, kaleci Sehic gole izin vermedi.

13. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Gradel'in şutunda, kaleci Sehic topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

41. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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